Ici Tout Commence spoiler : Jude fait un aveu à Mattéo.. (vidéo épisode du 16 décembre)

Ici tout commence spoiler – Jude va faire un aveu à Mattéo dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Depuis que Jude est à la tête de son propre restaurant, il voit moins son petit ami alors ces deux là profitent de l’absence de Malik pour se retrouver comme avant.











Jude avoue à Mattéo qu’il est en panne d’inspiration pour son menu de Noël… Il est nostalgique de l’institut ! Mattéo a alors une idée : il y a moins de monde à l’institut, il pourrait demander à Enzo l’autorisation de venir cuisiner à l’Atelier !

Jude valide son idée, il espère avoir plus d’inspiration à l’institut, parmi les élèves.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1328 du 16 décembre 2025 : Jude en panne d’inspiration

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

