« Will Trent » du 17 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)

Par /

Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 17 décembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd'hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.

TF1


Will Trent saison 2 : vos épisodes du 17 décembre 2025

« Residente O Visitante » : Désireux d’en savoir plus sur sa mère disparue, Will accompagne Antonio à Porto Rico. À peine rentré, il se retrouve aussitôt mobilisé sur une enquête liée à un vieil ami de son oncle. De leur côté, Faith et Ormewood se penchent sur la mort d’un délinquant sexuel.

« Vous voyez le lien ? » : Will, Faith et Angie se retrouvent entraînés dans plusieurs enquêtes liées entre elles par un même signe distinctif, présent sur les meurtres de différents délinquants sexuels. Parallèlement, Angie est confrontée à une offre aussi surprenante qu’inattendue de la part d’Amanda.


Personnages et interprètes

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)

