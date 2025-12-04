Cash investigation du 4 décembre : le sommaire de votre émission ce soir



Publicité





Cash investigation du 4 décembre 2025 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « Bernard Arnault, ombre et lumière d’un empires ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





Cash investigation du 4 décembre 2025 : au sommaire ce soir

Comment les constructeurs automobiles parviennent-ils à nous convaincre d’acheter des voitures toujours plus chères, plus polluantes et plus dangereuses pour les autres usagers de la route ? Quasi absents il y a vingt ans, les SUV représentent aujourd’hui une voiture neuve sur deux vendue en France. Pourquoi un tel engouement pour ces modèles parmi les plus coûteux du marché ? Quelles stratégies les marques utilisent-elles pour les imposer massivement et accroître leurs marges ?

Donatien Lemaître s’est penché sur Peugeot, l’un des leaders français de ce segment depuis quinze ans. Sa recette : réduire l’offre de petits modèles et inciter les automobilistes à opter pour le leasing, la location longue durée.



Publicité





Souvent, c’est l’argument de la sécurité qui pousse les acheteurs vers un SUV. Plus hauts, plus lourds et plus équipés, certains dépassent les deux tonnes, soit près du double du poids de certaines citadines. Mais cette masse supplémentaire les rend bien plus dangereux pour les piétons, cyclistes, motards et occupants de véhicules plus légers. Cash Investigation a enquêté sur Euro NCAP, l’organisme qui réalise les crash-tests et prétend renforcer la sécurité routière. Ses évaluations sont-elles vraiment efficaces et assez exigeantes vis-à-vis des SUV ?

Autre problème : leur impact écologique. Plus gourmands en carburant, les SUV ont rejeté en 2023 près de 100 millions de tonnes de CO2 en Europe, soit presque autant que l’ensemble des compagnies aériennes européennes la même année. Pourtant, dès 2007, Bruxelles avait annoncé des sanctions financières contre les constructeurs qui ne réduiraient pas leurs émissions. Une mesure vraiment dissuasive ?

Cash Investigation et Élise Lucet révèlent les coulisses d’un lobbying puissant, destiné à protéger les SUV les plus polluants.

À l’issue de ce numéro inédit, un grand débat réunira responsables politiques, experts et acteurs du secteur pour répondre aux questions d’Élise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.