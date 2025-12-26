« Cendrillon » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (26 décembre 2025)



« Cendrillon » des studios Disney est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur M6. Inspiré par le célébrissime conte de fées “Cendrillon”, ce long métrage des studios Disney donne vie en prises de vues réelles aux images intemporelles du grand classique d’animation créé par ces mêmes studios en 1950. Les personnages incarnés prennent toute leur dimension dans un spectacle époustouflant qui réjouira une nouvelle génération de spectateurs.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de M6+.







« Cendrillon » : l’histoire

Après la mort tragique de sa mère, le père d’Ella, un marchand, se remarie. Par amour, la jeune fille accueille chaleureusement sa belle-mère et ses deux filles, Anastasie et Javotte. Mais lorsque son père disparaît à son tour, Ella tombe sous la domination d’une famille jalouse et cruelle. Malgré les épreuves, elle s’accroche à la promesse faite à sa mère avant de mourir : rester courageuse et bienveillante. Un jour, au détour d’une promenade en forêt, elle fait la rencontre d’un mystérieux jeune homme. Convaincue d’avoir trouvé son âme sœur, Ella voit pourtant ses rêves menacés par les manigances de sa redoutable belle-mère…

Un casting d’exception

Avec Lily JAMES (Ella / Cendrillon), Cate BLANCHETT (la belle-mère Lady Tremaine), Richard MADDEN (le Prince), Stellan SKARSGARD (Le grand duc), Holliday GRAINGER (Anastasia), Sophie MCSHERA (Javotte), Helena BONHAM-CARTER (La fée Marraine), Derek JACOBI (le Roi), Hayley ATWELL (La mère)



« Cendrillon » : la bande-annonce