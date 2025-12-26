« Le grand concours des régions » du 26 décembre : quelle sera la meilleure chorale de France 2025 ? Réponse ce soir !



Publicité





« Le grand concours des régions » du 26 décembre 2025 – Quelle sera la meilleure chorale de France ? Réponse ce soir sur France 3. Après une demi-finale exceptionnelle la semaine dernière, place à la grande finale ce soir !





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Le grand concours des régions » du 26 décembre 2025 : présentation de l’émission

Cette année, le concours est présenté par Laurent Luyat et Magali Ripoll, entourés d’un jury de renom. Figure incontournable depuis la toute première édition du concours des régions, Vincent Niclo retrouve naturellement son fauteuil. À ses côtés, la professeure de musique Adeline Tonuitti fait son retour pour une deuxième saison consécutive. Deux grandes voix de la chanson française viennent également enrichir le jury : Nicoletta et Chimène Badi.

Au fil de ces soirées placées sous le signe de la fête, le public est invité à vivre une véritable célébration musicale, portée par les plus beaux titres du répertoire français et international. Un programme riche et fédérateur, pensé pour séduire toutes les générations.



Publicité





Cette année, 14 chorales aux univers très variés, venues de toute la France, se succéderont sur la scène du Royal Palace pour défendre leur identité musicale et porter haut les couleurs de leur région. Leur ambition : convaincre le jury, décrocher leur qualification pour un second prime, accéder à la grande finale et tenter de remporter le trophée.

De la Bretagne à la Corse, de l’Île-de-France à la Guyane, en passant par le Grand Est, toutes les régions seront représentées. Après des mois de préparation, ces choristes passionnés promettent des prestations intenses et chargées d’émotion.

Tous chanteront en direct pour séduire le jury… mais une seule région pourra soulever le trophée tant convoité. Alors, quelle chorale sera sacrée meilleure chorale de France en 2025 ?

Les 10 Chorales finalistes

BRETAGNE : Appoggio

Cette chorale allie chant et performance scénique. Leur univers les amène à proposer des revisites des grands standards des films fantastiques.

GRAND EST : En plein chœur

C’est une chorale inclusive puisque beaucoup de ses chanteurs sont mal-voyants ou non-voyants. Composés de plus de 20 membres, ils partagent la passion du chant en interprétant des chansons populaires qui les touchent.

GUYANE : Chœur Morpho

C’est la plus petite chorale de la compétition (10) et pourtant dès qu’il chante on a l’impression qu’ils sont 100. Ils ont fait 7 500 km pour faire briller la culture guyanaise et vont nous interpréter leur vision de la chorale traditionnelle.

HAUTS-DE-FRANCE : Le chœur du Nord

C’est le plus grand chœur de la compétition avec 50 choristes !

C’est une famille de passionnés qui a créé cette chorale il y a plus de trente ans. Ils interprètent des grands standards de la chanson française en revisitant l’orchestration.

ÎLE-DE-FRANCE : Les cherubins gospel

C’est le plus ancien gospel de France. Ils sont 40 et ne manquent pas d’énergie. Ils chantent leur foi, car pour eux la musique est avant tout une célébration de l’amour universel. Ils interprètent des grands standards du gospel.

NOUVELLE-AQUITAINE : Le chœur du barreau de Bordeaux

C’est une chorale très originale. Elle est essentiellement composée d’avocats et étudiants en droit bordelais. C’est le chef de chœur spécialiste du lyrique qui transmet sa passion à ses confrères. Très technique, elle va vous surprendre par ses interprétations de grands airs classiques.

NORMANDIE : Ensemble Vocal Lugus

C’est une toute jeune chorale qui s’est montée il y a moins d’un an. Ils ont entre 15 et 30 ans et ce sont des anciens du conservatoire. La technique, ils l’ont, la passion aussi et aiment allier art théâtral chorégraphié et chants.

PACA : Rock’Spell

Cet ensemble de 40 chanteurs amateurs est complètement survoltés. Ils reprennent des tubes dansants et vivants à la sauce gospel rock…

PAYS DE LA LOIRE : Chorale Reverdy

Les cadets de notre concours ! Ils sont 45, ils ont entre 11 et 14 ans et viennent du collège Pierre-Reverdy de Sablé-sur-Sarthe ! La musique rythme leur vie scolaire et ils peuvent compter sur leur professeur de musique, Leroy. Et c’est avec toute leur envie, leur énergie et leur talent qu’ils viennent représenter les pays de la Loire

RÉUNION : Le chœur de chambre du conservatoire

Cette chorale amateure a fait le déplacement en Alsace pour porter haut les couleurs de La Réunion. lls sont venus avec un répertoire classique et pointu, une technique affirmée et une passion débordante.

Alors qui selon vous remportera le trophée ? Laquelle sera désignée « meilleure chorale de France » ? Réponse tout à l’heure à partir de 21h10 sur France 3.