Danse avec les Stars : Ian Ziering, star de Beverly Hills, rejoint le casting !

Le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » continue de s’étoffer avec une annonce de taille : Ian Ziering, acteur américain mondialement connu pour son rôle dans la série culte « Beverly Hills 90210 », foulera à son tour le parquet du célèbre concours de TF1.





Après Laure Manaudou, Julien Lieb, et Angélique Angarni-Filopon (Miss France 2025), cette recrue internationale qui promet d’ajouter une touche hollywoodienne à cette nouvelle édition attendue début 2026.







Révélé en 1990 grâce à son rôle emblématique de Steve Sanders dans la série culte « Beverly Hills 90210 », Ian Ziering a marqué toute une génération de téléspectateurs. Ce personnage, au cœur du groupe mythique formé autour de Brandon, Dylan, Kelly et Donna, lui offre une notoriété mondiale et propulse durablement sa carrière.

Au fil des décennies, l’acteur mène un parcours varié, alternant cinéma, télévision et téléfilms. On le retrouve dans No Way Back (1995), Savate (1995), An American Girl: McKenna Shoots for the Stars (2012), ainsi que dans de nombreuses séries comme Melrose Place, What I Like About You, Guiding Light, The Doctors ou encore Les Experts : Manhattan.



Dans les années 2010, Ian Ziering connaît un retour fulgurant grâce à la saga culte « Sharknado ». Entre 2013 et 2018, cette série de six films devient un phénomène mondial, mêlant humour, action et tornades de requins. Dans le rôle de Fin Shepard, l’acteur acquiert une nouvelle popularité, portée par l’enthousiasme viral des fans et les nombreuses conventions dédiées à la franchise.

Ian Ziering s’est également illustré dans le domaine du doublage, prêtant sa voix à plusieurs séries animées, dont Les Motards de l’Espace, Spider-Man: The Animated Series, Mighty Ducks, Godzilla: The Series, The Legend of Prince Valiant, ainsi qu’au film L’Âge de glace : Les Lois de l’Univers.

À 60 ans passés, l’acteur s’apprête à relever un défi inédit : celui de la danse en direct. Sa participation devrait ravir les nostalgiques de Beverly Hills comme les fans de pop culture, tout en apportant une dimension internationale au casting de cette nouvelle saison.

Rendez-vous prochainement sur TF1 et TF1+ pour découvrir Ian Ziering sur le parquet de Danse avec les Stars !