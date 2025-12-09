Un Si Grand Soleil Spoiler : Ludo sauve Alix, Bernier a un plan ! (épisode du 11 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1812 du 11 décembre 2025 – On peut dire qu’Alix va l’échapper belle et devoir gros à Ludo dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Alix a un rendez-vous risqué avec Sybille et que celle-ci la menace de son arme pour l’embarquer, Ludo prend tous les risques en s’interposant !











Il montre son téléphone à Sybille, il a tout filmé et est prêt à tout envoyer à la police. Contre toute attente, Sybille renonce et leur accorde 24h supplémentaires pour rendre le fameux disque dur.

De son côté, sur conseil d’Emma, Lucas s’apprête à tout révéler à la police. Il est au commissariat pour voir Alex quand Alix l’appelle : il doit venir d’urgence à la galerie, Bernier veut les voir. Une fois Lucas sur place, Bernier annonce qu’ils n’ont pas réussi à cracker le disque dur et ça va prendre plus qu’une journée ! Lucas et Alix se résignent à rendre le disque dur à Sybille pour sauver Dimiti. Mais Bernier annonce qu’il a un plan : ils vont contraindre Richard a leur donné lui-même la clé de chiffrage du disque dur !

Comment Bernier compte-t-il faire ça ? Suspense, mais Alix et Lucas reprennent espoir.



