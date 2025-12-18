Plus Belle La Vie du 18 décembre 2025 : Thomas, Gabriel et Charles mobilisés pour Elena et Chloé (résumé + extrait vidéo épisode 488 en avance)



Plus belle la vie du 18 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 488 de PBLV – Charles Duvivier va finalement découvrir la vérité cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’il la confronte, elle tente de le tuer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 décembre 2025 – résumé de l’épisode 488

Baptiste retrouve Chloé, innocentée grâce au témoignage de Charles. Il lui apprend que Géraldine a tenté de tuer son oncle et risque une lourde peine. Au commissariat, Géraldine minimise les faits et accuse Yann, qui nie tout. Ariane les place en cellule. Idriss envoie tout de suite son rapport à l’ASE dans l’espoir que Chloé puisse passer Noël avec sa fille.

Chloé craint des sanctions pour sa tentative de fuite. Charles s’excuse, mais elle le rejette violemment et lui demande de disparaître. De son côté, Léa apprend qu’Elena ne mange plus depuis trois jours, affectée à l’idée de ne pas voir sa mère à Noël. Elle décide d’alerter Thomas…



Au Mistral, l’inquiétude grandit pour Elena. Thomas, Gabriel et Charles tentent en vain d’obtenir un geste de l’ASE pour réunir Elena et sa mère à Noël. Gabriel piège Armand Billard pour le faire venir mais il assure ne rien pouvoir faire et la juge vient de partir en vacances…

À la résidence, Nisma est bouleversée par la cagnotte solidaire de plus de 3000 € pour son voyage et annonce un départ en tout du monde juste après les fêtes. Au commissariat, Jean-Paul est tiré au sort pour remplacer le Père Noël lors de la fête des enfants. Sur la place, Mirta se fait voler son portefeuille par un faux Père Noël, arrêté par la police : le capitaine Stanislas d’Aumont, futur collègue du commissariat.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.