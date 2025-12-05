Demain Nous Appartient du 5 décembre : Karim démasque Arthur, Roxane suit Victor... (résumé + vidéo épisode 2089 en avance)



Demain nous appartient du 5 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2089 de DNA – Karim démasque Arthur ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et Roxane décide de suivre Victor afin d’aider Bart…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 5 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2089

Karim, convaincu qu’Arthur cache quelque chose, l’emmène au commissariat malgré les doutes de ses collègues. Arthur nie toute implication dans l’évasion de Joyce, l’agression de Marceau et le vol du drone, et son alibi est confirmé. La perquisition ne révèle rien, mais Karim reste persuadé qu’il a préparé un plan en amont.

Pendant ce temps, Delphine est arrêtée. Elle assure qu’elle s’est retrouvée par hasard dans le transfert et affirme que Joyce a été récupérée après l’accident par deux hommes cagoulés. Le soir, Karim met Lou en garde contre Arthur, mais elle ne le croit pas. On découvre qu’Arthur cache bien un plan avec Joyce et qu’il passe finalement la nuit avec Lou.



Au lycée, Lizzie propose à Marceau des cours particuliers gratuits… Il accepte mais lui confie avoir un crush sur Violette. Le soir, Lizzie confie à Damien son crush pour Marceau mais comme il est à fond sur Violette, elle décide de laisser tomber.

De son côté, Bart ne peut engager maître Perraud, déjà avocate de Victor. Il doute de pouvoir tenir tête à Victor et Jollois, mais Roxane refuse d’abandonner. Elle loue une moto, suit Victor et Philippine jusqu’au cabinet de Lou Clément, et comprend qu’ils manigancent pour récupérer le Spoon. Grâce à elle, Bart peut envisager de contre-attaquer.

VIDÉO Demain nous appartient du 5 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.