Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe un cap avant la déprogrammation (5 décembre 2025)

Vincent a franchi la barre des 100.000 euros de gains dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors que le jeu sera déprogrammé samedi pour cause de Téléthon, Vincent a signé sa 82ème victoire aujourd’hui.


Capture FTV


Il totalise ainsi 101.400 euros de gains et sera évidemment de retour dès dimanche midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Prochain gros objectif : le magnifique cap des 100 victoires ! Y parviendra-t-il ? Le suspense reste entier mais il est bien parti pour.

Tout le monde veut prendre sa place du 5 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 5 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

