Plus Belle La Vie du 5 décembre 2025 : Baptiste recadre Thomas, Chloé succombe (résumé + extrait vidéo épisode 479 en avance)

Plus belle la vie du 5 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 479 de PBLV – Baptiste va recadrer Thomas au sujet de Chloé cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Chloé va céder aux avances de Yann…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 décembre 2025 – résumé de l’épisode 479

Blanche passe chez Chloé, complimentant la maison. Elle prétexte un paraphe manquant au contrat, puis l’avertit : les meubles offerts par M. Duvivier peuvent faire jaser. Chloé le prend mal et explique avoir démissionné, mais que Duvivier lui a offert les meubles pour la retenir. Blanche lui conseille de les rendre. Baptiste arrive, Blanche s’en va. Chloé lui parle alors des soupçons de Blanche, qu’elle relie à la visite de Thomas.

Charles joue aux cartes avec Chloé, lui propose plus d’heures de travail. Elle craint les ragots, mais il insiste et propose d’en parler au Pavillon des Fleurs. Elle finit par accepter. Plus tard, Armand Billard visite la maison et annonce qu’Elena sera avec sa mère d’ici le 24. Il remarque les meubles ; Baptiste ment en disant qu’ils les ont achetés d’expo. Chloé et Baptiste se réjouissent.



Plus tard, Chloé déballe ses cartons quand Yann arrive. Il avoue qu’elle lui manque… Elle le repousse, mais il insiste. Pendant ce temps là, Baptiste recadre Thomas sur ses soupçons au sujet de Chloé. Thomas reconnaît avoir douté. Ils se réconcilient et Thomas lui offre du champagne à boire avec Chloé. Mais en rentrant, Baptiste croise la nièce de Charles venue rapporter le portefeuille oublié par Chloé… Géraldine voit Chloé et Yann sortir en s’embrassant !

Thomas, Djawad et Ariane attendent des nouvelles de la greffe de Louis. Barbara annonce que l’opération est une réussite. Tous trinquent, et Ariane ajoute que c’est le cœur d’Audrey. Thomas et Djawad trouvent ça glauque et choisissent de ne rien dire à Barbara ni Zoé. Au chevet de Louis, Barbara lui montre un dessin. Louis se réveille. Elle le rassure : ce cœur est un cadeau. Plus tard à l’hôpital, Louis est avec une infirmière. Il souffre et voit Audrey lui dire qu’elle vit en lui, puis fait une crise de panique…

Apolline retrouve Alice au Mistral à cause d’une coupure d’électricité au cabinet. Alice lui demande de livrer un pli en laissant ses affaires. Pendant ce temps, elle fait pirater l’ordinateur d’Apolline et récupère ses données. Plus tard, Alice remet parle de la clé USB à Ophélie, qui veut détruire le groupe Kepler et ruiner Vanessa.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 décembre 2025 – extrait vidéo

