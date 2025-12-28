Demain Nous Appartient spoiler : Bastien sous le choc, Mélody lui annonce... (vidéo épisode du 30 décembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Bastien ne s’attendait pas du tout à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Mélody va lui annoncer qu’ils vont quitter Sète !











Mélody confie à son fils qu’elle a demandé sa mutation pour ne pas rester à Sète, elle ne se sent pas de continuer à croiser Georges, Lucien ou encore Mona. Et il se trouve que sa demande a été acceptée plus vite que prévu ! Elle est affectée dans un lycée à Bézier dès la rentrée et il va devoir finir sa Terminale là-bas !

Bastien est sous le choc, pas du tout prêt à tout quitter pour la suivre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2107 du 30 décembre 2025 : Mélody annonce son départ

