Enquête Exclusive du 28 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 28 décembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Singapour : le meilleur des mondes ou la dictature du futur ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 28 décembre 2025 : votre émission en résumé

Petit État insulaire d’Asie du Sud-Est, Singapour cumule les superlatifs : niveau de vie parmi les plus élevés au monde, système de santé et d’éducation exemplaires, technologies de pointe, espérance de vie record et criminalité quasi inexistante.

Dans cette cité ultra-moderne, la science s’invite dans le quotidien : des robots servent dans les restaurants, assistent les soignants à l’hôpital ou font les courses au supermarché. Singapour est également le seul pays au monde à autoriser la consommation de viande artificielle, conçue en laboratoire à partir de cellules souches.



Publicité





Mais cette modernité s’accompagne d’un contrôle permanent. La sécurité y est omniprésente et les règles, extrêmement strictes : interdiction de mâcher du chewing-gum, de fumer dans la rue, de traverser en dehors des passages piétons, de jeter un déchet au sol, de parler dans le métro ou même de circuler nu à son domicile.

La censure est largement répandue. Les opposants politiques sont poursuivis par la justice, les minorités sexuelles étroitement surveillées. La consommation de drogue est sévèrement réprimée et peut mener à la prison, voire à la peine de mort. Après une suspension durant la pandémie mondiale, les exécutions par pendaison ont repris.

L’équipe d’Enquête Exclusive a partagé le quotidien des Singapouriens, rythmé par l’hypertechnologie et les interdictions. À l’école, à l’hôpital, dans les marchés et les rues, les caméras de vidéosurveillance sont omniprésentes.

Nous avons également rencontré ceux qui ont subi la rigueur extrême du régime : un ancien détenu, incarcéré vingt-cinq ans pour des délits mineurs et condamné à des châtiments corporels ; ou encore des militants pro-démocratie, aspirant à davantage de libertés, finalement emprisonnés.

Enfin, nous avons suivi une famille dont le père attend son exécution dans le couloir de la mort. Son crime : la possession de trente-cinq grammes d’héroïne, alors que la loi prévoit automatiquement la peine capitale au-delà de quinze grammes.

Singapour : modèle de réussite ou État-prison ? Enquête sur un pays hors norme.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.