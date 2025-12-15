Star Academy, Léo sort du silence après son élimination : « on n’est pas en couple avec Jeanne »

C’est Léo qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la huitième semaine d’aventure. Après deux mois et demi passés au château, Léo est sorti du silence ce soir lors d’une interview auprès de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC.


« J’ai grave le seum, je suis dégoûté, mais je suis content pour les autres » a déclaré Léo au sujet de son élimination aux portes de la tournée de la Star Academy.

Capture TMC


« Non, on est pas en couple. Avec Jeanne on a une relation hyper fusionnelle artistiquement et humainement parlement. On s’est entendu hyper bien mais il faut savoir que dans le château on est enfermés à 17, on est tous à fond dans nos émotions. Tout est hyper intense » a-t-il poursuivi alors que Yann l’interrogeait sur sa relation avec Jeanne.

« C’est une belle histoire. Je suis trop content pour Jeanne qu’elle fasse la tournée et j’ai hâte de la revoir »


Léo a précisé que selon lui, c’est Jeanne qui doit remporté la Star Academy cette année. Et Lily, elle aussi invitée de Quotidien ce soir, a dénoncé le harcèlement subi depuis sa sortie.

