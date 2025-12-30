Un Si Grand Soleil du 31 décembre : Claire et Victor dans le viseur de la police (résumé épisode 1825 en avance)



Un si grand soleil du 31 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1825 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de la découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 31 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Zoé appelle Franck, qui est sur son canapé devant le foot pendant que Claire est toujours coincée sur son balcon. Elle lui dit qu’elle va arriver après demain. Franck dit qu’il va passer au golf pour faire un repérage… Claire entend tout. Franck assure que tout sera prêt. Quand il descend à la cuisine, Claire en profite pour tenter de sortir mais la porte ne s’ouvre pas ! Elle retourne sur le balcon et envoie un message à Florent.

Florent cuisine toujours avec Achille et Cécile. Il écoute enfin son message vocal, Cécile lui demande ce qui se passe… Il lit le sms comme quoi elle est coincée chez Marsan qui est rentré. Florent annonce devoir aller chez un client en urgence, Cécile ne le croit pas mais il s’en va. Il fonce chez Marsan. Il fait déclencher l’alarme de sa voiture pour qu’il sorte. Ça marche et Claire réussit à sortir. Elle retrouve Florent, qui lui dit qu’elle est dingue d’avoir fait ça. Elle lui parle du repérage prévu après-demain au golf. Claire fait le lien avec Hélène qui a entendu Zoé Cassis parler d’une joueuse, elle pense que ça peut être une adhérente du club de golf. Florent dit à Claire qu’elle lui a fait super peur. Ils s’embrassent ! Claire lui demande pardon et s’en va.



Le lendemain, Jérémy travaille sur sa présentation de thèse. Il fait un copier / coller de ce que Laurine lui a envoyé. Paloma est contente pour lui mais remarque qu’il procrastine trop. Elle lui propose un resto ce soir pour fêter ça. Il accepte.

Janet reproche à Clément de faire la tête. Il lui reproche d’avoir invité Alix alors qu’il enquête sur elle et lui rappelle que c’est une arnaqueuse professionnelle. Janet avoue avoir fait exprès, elle a trouvé ça marrant mais pas Becker. Il s’en va.

Claire repense à son bisou avec Florent et à leur histoire passée… Elle semble nostalgique et n’écoute pas Kira. Elle la sort de ses pensées, elle lui demande de la poser chez Midi Libre. Elles parlent boulot, Claire est contente qu’elle s’éclate.

A l’hôpital, Jérémy est avec Janet. Ils parlent d’une patiente. Janet dit ensuite avoir lu son dossier de présentation, elle le trouve très bien. Elle valide son dossier. Jérémy est fou de joie et l’annonce à Laurine, qui le félicite. Il lui dit qu’il n’aurait pas réussi sans elle. Elle lui demande s’il a vérifié ses notes avant de les intégrer à son dossier, il dit que non : il lui fait confiance ! Laurine dit qu’il ne devrait pas avant de lui dire qu’elle plaisante…

Clémence vient voir Janet pour échanger un week-end de garde pour aller voir son petit-fils à Marseille. Janet lui demande comment ça se passe avec Laurine Laumière pour sa thèse. Clémence dit que tout se passe bien. Elle la trouve intelligente et déterminée.

Florent rentre, Cécile est glaciale. Elle veut des explications : qui l’attendait en bas de l’immeuble quand il allait chercher du pain et qui il est allé retrouver la veille ? Florent dit qu’il ne voulait pas l’inquiéter, il travaille sur une affaire compliquée. Elle demande si c’est Hélène, il assure que non et refuse de lui en dire plus. Cécile peine à le croire…

Laurine est dans la piscine, Catherine l’interroge sur l’hôpital. Elle se dit déçue de son manque de détermination, elle trouve qu’elle a trop vite abandonné pour son sujet de thèse. Laurine la rassure : elle n’a pas abandonné et a même trouvé un moyen très efficace de court-circuiter Janet. Elle lui dit que son sujet finira par être accepté, qu’elle soit d’accord ou pas !

Alex vient voir Victor aux Sauvages. Il l’interroge sur Hélène. Au même moment, Aude interroge Claire à l’hôpital. Claire dit ne pas avoir gardé contact, Aude lui parle de leurs parloirs… Claire dit qu’elle lui faisait de la peine. Quant à Victor, il dit n’avoir eu aucune nouvelle depuis son évasion. Aude dit à Claire qu’Hélène a forcément eu besoin de complices…

