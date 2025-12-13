Demain Nous Appartient spoilers : Damien fait une découverte, Victor contrarié, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 décembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 décembre 2025











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte choc de Damien : Clément n’est pas le père de Jack et Lizzie ! Génétiquement, ça ne colle pas et il l’annonce à Audrey, qui semble surprise. Elle avoue avoir trompé Clément une seule fois sans préciser avec qui… De leur côté, Jack et Lizzie se rapprochent de Clément, elle ne sait pas comment leur dire la vérité.

C’est à Mélody qu’Audrey dévoile la vérité : à l’époque elle a couché un soir avec Théophile ! C’est donc lui le père de jumeaux et elle n’ose pas en parler à Damien. Mélody l’encourage à être honnête. Plus tard, Audrey parle à Damien et annonce ensuite la nouvelle à Jack et Lizzie. Ils sont sous le choc.

De son côté, Bart annonce à Audrey et Valentine son association avec Philippine. Les deux femmes s’inquiètent… De son côté, Victor reçoit un lettre anonyme l’informant de la trahison de Philippine. Il la montre à Lou et annonce qu’il ne compte pas se laisser faire. Quant à Georges, il écope de 3 mois de suspension.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 2095) : Damien découvre un détail qui remet tout en cause. Chloé et Alex ne sont pas sur la même longueur d’onde. Emilie recadre sèchement Karim devant son stand.

Mardi 16 décembre 2025 (épisodes 2096) : Damien apprend la liaison cachée d’Audrey. Une lettre anonyme dévoile au grand jour les plans de Philippine. Georges s’installe chez de nouveaux colocataires.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 2097) : Jack pose un ultimatum à Audrey. William soupçonne un départ imminent. Le projet de Bart pour Noël se concrétise.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 2098) : Marianne émet une hypothèse troublante. Le cœur de Karim s’ouvre à nouveau. Marguerite apprend une triste nouvelle.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 2099) : Damien constate qu’Audrey a disparu. Une arrivée perturbe les plans d’Aurore et William. Emilie se rend au commissariat pour déclarer un vol.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

