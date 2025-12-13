C à vous du 13 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 13 décembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Alain Delon a-t-il signé son testament sous l’influence de sa fille Anouchka ? Décryptage et éléments de réponse avec les journalistes Laurence Pieau et François Vignolle. Ils sont les invités de C à vous.

🔵 Louis XIV : retour sur les causes de la mort du Roi-Soleil. Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue et auteur de « L’histoire au scalpel » écrit avec David Alliot aux éditions Tallandier, est l’invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Laurent Luyat pour l’émission “L’Anneau” le 30 décembre sur France 2

🎥 Arnaud Ducret et Tom Villa pour le téléfilm “Panique au grand magasin” le 15 décembre sur TF1

🎶 Natasha St-Pier pour son livre-CD « Contes et chants de Noël »

