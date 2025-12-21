Enquête Exclusive du 21 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 21 décembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'une rediffusion et il a pour thème « Grand Canyon : délires et dangers du site star des États-Unis ».





Enquête Exclusive du 21 décembre 2025 : votre émission en résumé

Symbole absolu des États-Unis, le Grand Canyon figure parmi les sept merveilles naturelles du monde. Véritable concentré de l’Amérique sauvage et spectaculaire, ce décor grandiose, digne d’un film, résume à lui seul toute la fascination de l’Ouest américain.

Chaque année, près de six millions de visiteurs affluent des quatre coins du globe, au point que le site souffre désormais de sa popularité. Dans le ciel, le spectacle est permanent : jusqu’à 450 vols d’hélicoptère quotidiens, un chiffre sans équivalent ailleurs. Au sol, les sentiers sont pris d’assaut par des foules de touristes en quête du cliché parfait, parfois au mépris de leur sécurité. Le bilan est lourd : plusieurs décès accidentels sont recensés chaque année. Autre risque majeur : de nombreux visiteurs s’aventurent jusqu’au fond du canyon sans préparation physique ni matériel adapté.



Face à cette fréquentation exceptionnelle, les rangers sont mobilisés en permanence. Lutte contre le camping sauvage, gestion des déchets, secours aux blessés, interventions après des morsures d’animaux : jour et nuit, ils s’efforcent de contenir les excès et de protéger ce joyau naturel.

Plongée au cœur d’un monument mythique de l’Amérique éternelle, aujourd’hui menacé par la surfréquentation.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.