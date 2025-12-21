Star Academy, Jeanne réagit après son élimination : « je suis très contente »



Star Academy élimination de Jeanne – C’est Jeanne qui a été éliminé de la Star Academy hier soir à l’issue du prime des face à face. Le public a choisi de sauver Sarah, Théo et Léa et c’est donc Jeanne qui a quitté l’aventure après plus de deux mois passés au château de Dammarie-les-Lys.











« Je vous cache pas qu’en rentrant au château, je ne pensais pas dépasser deux semaines (…) donc c’est fou » a déclaré Jeanne à chaud juste après son élimination. « Je suis très contente »

Jeanne était choquée quand Nikos lui a annoncé que son single « Respire fort » a déjà été écouté plus de 6 millions de fois. Elle a évoqué son meilleur souvenir durant la Star Academy, son duo avec Pomme, et n’a pas caché son plaisir de retrouver Léo.

Jeanne va maintenant devoir prendre le temps de redescendre après son élimination et elle devrait poster un premier message sur Instagram dans les prochains heures. Elle va rencontrer Alix Grousset dans les prochains jours pour une longue interview qui sera publiée sur sa chaîne YouTube. Et elle devrait être dans « Quotidien » sur TMC le lundi 5 janvier aux côtés des 2 éliminés suivants.



