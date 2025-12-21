Demain Nous Appartient spoiler : Noor sous le choc face à Romain qui... (vidéo épisode du 23 décembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Noor ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, elle va aller voir Romain aux Halles et lui proposer de passer Noël avec elle, Gabriel et Soraya…











Romain refuse : il n’a aucune envie de fêter Noël, son premier depuis la mort d’Océane. Mais alors que Noor d’insister pour ne pas laisser Romain seul, ce dernier l’envoie sèchement balader ! Noor, sous le choc, recadre Romain. Elle lui assure que s’il ne se décide pas à sortir la tête de l’eau, il n’avancera pas…

Romain va-t-il s’excuser et saisir la main que lui tend Noor ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2101 du 23 décembre 2025 : Romain envoie balader Noor

