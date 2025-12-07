Demain Nous Appartient spoiler : Georges prêt à pardonner Mélody ? Réponse ! (vidéo épisode du 10 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Georges va rompre avec Mélody la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais une réconciliation est-elle encore possible ? Dans quelques jours, l’espoir renait pour Mélody…











Publicité





Au marché de Noël de Sète, Mélody et Georges se retrouvent. Georges parle à Mélody du montage vidéo touchant que Bastien lui a préparé et lui a fait visionner. Revoir tous leurs souvenirs lui a fait du plaisir et l’a touché… Mélody espère que Georges va être capable de lui pardonner. Mais il avoue qu’il n’en est pas capable : il s’est senti trahi. Elle lui demande une seconde chance, elle l’aime et n’imagine pas sa vie sans lui. Georges est désolé, mais il lui annonce que c’est terminé !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : le bébé de Sofia en danger, Chloé sur le départ, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2092 du 10 décembre 2025 : Georges quitte définitivement Mélody

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.