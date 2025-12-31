« Enquête parallèle » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (31 décembre 2025)



« Enquête parallèle » au programme TV du 31 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Enquête parallèle ». Dans les rôles principaux, retrouvez Florence Pernel, Jean-Baptiste Shelmerdine et Medi Sadoun.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Enquête parallèle » : l’histoire

Dans un village discret aux abords de Lyon, le corps d’un jeune homme est découvert au pied du sinistrement surnommé « pont des suicidés ». C’est Rosa, 16 ans, qui fait la terrible trouvaille lors de son footing matinal. Sur la victime, aucun document d’identité, seulement un tatouage mystérieux, unique indice laissé derrière lui.

L’hypothèse du suicide est rapidement retenue par le médecin légiste. Faute de pouvoir identifier le défunt, son inhumation sous X est programmée dans les jours suivants. Mais Rosa ne peut s’y résoudre. Refusant que cet homme disparaisse dans l’anonymat, elle persuade sa mère, Fred — ancienne reporter de guerre reconvertie en journaliste pour une chaîne locale — de chercher la vérité par elle-même.



Combative et guidée par un sens aigu de la justice, Fred se lance dans l’enquête, accompagnée de Manu, son caméraman fidèle au tempérament rêveur. Bien qu’aucune procédure officielle ne soit engagée, leurs recherches les conduisent à croiser la route de Pierre, commandant de gendarmerie pragmatique, partagé entre scepticisme et devoir.

De piste en révélation, cette quête d’identité les entraîne au cœur de mondes radicalement opposés : des milieux altermondialistes engagés aux salons feutrés de la grande bourgeoisie lyonnaise. À mesure que les secrets émergent, Fred, Rosa et leurs alliés réalisent qu’ils se trouvent confrontés à une affaire bien plus vaste et troublante qu’un simple fait divers.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Medi Sadoun (Pierre Langlois), Macha Meril (Colette Chaperot), Jessyrielle Massengo (Rosa), Xavier Maly (Georges), Marie-Christine Adam (Adèle Jaspaing), Anaïs Parello (Justine Jaspaing), Ariane Massenet (Béa), Stomy Bugsy (Boris), Jérôme Le Banner (Le jardinier), Kassim Meesters (Maxence), Clémence Basnard (Barbara), Arthur Legrand (Guillaume), Christophe Favre (Le Maire), Guillemette Crémèse (Edith), Frédérique Tirmont (Pauline Doré)

« Enquête parallèle » c’est ce soir sur France 3.