« M6 fête le 31 » : votre émission ce soir sur M6 (invités du 31 décembre 2025)

« M6 fête le 31 » au programme TV de ce mercredi 31 décembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 vous propose de passer le réveillon avec l’émission spéciale « M6 fête le 31 », depuis le Dôme de Paris avec de nombreux artistes.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







« M6 fête le 31 » du 31 décembre 2025, présentation et invités

Élodie Gossuin et Olivier Minne donnent rendez-vous au public au Dôme de Paris pour une nuit exceptionnelle placée sous le signe de la fête, de la musique et de la bonne humeur.

Durant près de trois heures, les plus grands tubes s’enchaîneront dans une ambiance électrique, entraînant les spectateurs jusqu’au mythique décompte de minuit. Sur scène, une pléiade d’artistes viendra faire vibrer la soirée : Marine, Patrick Hernandez, Amir, Louis Delort et la troupe du spectacle musical Le Roi Soleil, Lorie, Julien Doré, Daniel Lavoie, Linh, Kendji Girac, Jean-Pierre Mader, Julien Lieb, La Petite Culotte, Nâdiya, Pierre Garnier, Christiane (Zouk Machine), Vitaa, Helmut Fritz, Génération Céline, Hélène Ségara, Belinda Davids, Mario (Images), Jean Schultheis, Christophe Willem, PETiTOM, Las Ketchup, Superbus, Phil Barney, Yanns, la troupe du Paradis Latin, William (Début de soirée)… sans oublier de nombreuses surprises qui viendront ponctuer cette soirée hors norme.



Un rendez-vous musical incontournable pour célébrer la nouvelle année dans une atmosphère survoltée et festive.