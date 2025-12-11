Envoyé Spécial du 11 décembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 11 décembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 11 décembre 2025 : les reportages

Flambée de l’or : comment en profiter ?

L’or, dont la valeur a été multipliée par huit en vingt ans, a atteint en octobre 2025 un record historique de 120 euros le gramme, déclenchant un afflux massif de vendeurs, d’acheteurs et… d’escrocs dans une nouvelle « ruée vers l’or ». De nombreux Français envisagent de vendre leurs bijoux, tandis que « Envoyé spécial » suit ceux qui cherchent à tirer parti de cette flambée pour améliorer leur fin d’année : certains se séparent de bijoux de famille, d’autres les échangent contre des prêts en liquide. Mais à côté des opportunités, les mauvaises surprises abondent : des marchands itinérants rachètent l’or à des prix dérisoires et certains professionnels n’hésitent pas à outrepasser la loi. L’engouement touche aussi les investisseurs, attirés par les pièces, lingots et « lingotins » dont la demande explose au point de dépasser les capacités de production. Entre arnaques et gains potentiels, une enquête qui révèle l’envers d’un marché en pleine ébullition.

L’incroyable business des dinosaures

Le marché des fossiles de dinosaures atteint des sommets, avec des spécimens vendus plusieurs millions d’euros, comme un Tricératops à 5 millions ou un Tyrannosaurus rex à 23 millions, transformant ces vestiges vieux de 66 millions d’années en objets de spéculation comparables aux œuvres d’art. De la Charente aux paysages arides du Montana, « Envoyé spécial » enquête sur l’essor de ce commerce alimenté par des chasseurs de fossiles, notamment aux États-Unis, où il suffit parfois de chercher au bon endroit pour mettre la main sur un os fossilisé d’une valeur inestimable. Alors que collectionneurs et paléontologues se disputent ces pièces rares, se posent des questions majeures : comment fonctionne réellement ce marché ? Ces fossiles valent-ils vraiment les montants colossaux qu’ils atteignent ? Et comment garantir leur authenticité dans un secteur où les enjeux scientifiques et financiers s’entremêlent ?



Mayotte : le décompte impossible

À l’approche du premier anniversaire du cyclone Chido, le 14 décembre, Mayotte est au cœur d’une bataille de chiffres concernant sa population réelle : l’Insee en dénombre 329 000 habitants, tandis que certains élus avancent le chiffre de 500 000. Pour la première fois, l’institut a lancé une opération de recensement d’une ampleur inédite, mobilisant 700 agents jusqu’au 10 janvier 2026 pour établir un comptage précis. « Envoyé spécial » accompagne ces recenseurs jusque dans les zones les plus reculées des bidonvilles, où vivent des milliers de familles menacées d’expulsion. L’enjeu est majeur : le montant des subventions dédiées à la reconstruction dépend directement du nombre d’habitants, qu’ils soient déclarés, sans papiers, logés en dur ou dans les “bangas”, ces abris en tôle particulièrement précaires.