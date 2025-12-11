À chaque région son « Meurtres à... » : soirée spéciale ce soir sur France 3 (11 décembre 2025)



Ce jeudi soir, France 3 innove et renforce plus que jamais son ancrage territorial avec une soirée exceptionnelle : chaque chaîne régionale diffusera un épisode inédit et différent de la collection “Meurtres à…”. Une initiative inédite dans la fiction française, pensée comme un véritable tour de France policier, où chaque téléspectateur découvrira son enquête ancrée dans son territoire.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant-première sur France.TV.







À chacun son meurtre ! Une fiction au plus près des régions

France Télévisions décline pour la première fois sa célèbre collection en versions régionalisées. L’idée : proposer autant d’intrigues que de régions, chacune nourrie de son histoire locale, de ses paysages emblématiques et de ses légendes.

L’occasion pour le public de comparer styles, atmosphères, décors… et manières de tuer, d’un territoire à l’autre !

Tous les épisodes seront également disponibles sur france.tv, pour permettre à chacun de parcourir l’ensemble de ces enquêtes.



Le programme complet région par région

📍 France 3 Paris Île-de-France, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire

Meurtres à Orléans

Lors des traditionnelles fêtes johanniques, la jeune femme incarnant Jeanne d’Arc s’effondre, tuée d’une flèche en plein cœur. La capitaine Charlotte Marat, fraîchement mutée d’Île-de-France, se retrouve plongée dans une affaire où passé médiéval et présent se télescopent.

Aux côtés de son gendre Philippe Cransac, passionné d’histoire, elle déroule une enquête qui réveille les blessures de 1429.

Avec : Michèle Bernier, David Kammenos, Jean-Pierre Michael…

📍 France 3 Hauts-de-France, Bretagne, Normandie

Meurtres en Cotentin

Dans la lande sauvage du Nord-Cotentin, un notable est retrouvé mort dans un étang fleuri. Très vite, les habitants murmurent le retour de la Dame Blanche, spectre local supposé entraîner dans la mort ceux qui la croisent.

Entre légende tenace, secrets familiaux et tensions locales, les lieutenantes Hélène Ribero et Alice Hamel vont devoir démêler mythe et réalité.

Avec : Chloé Lambert, Léa François, Lannick Gautry…

📍 France 3 Grand Est, Bourgogne–Franche-Comté

Meurtres à Colmar

Étienne Ronsard, chirurgien humanitaire, revient à Colmar après la mort mystérieuse de son fils. À son arrivée, il découvre un homme assassiné et affublé d’un costume médiéval.

Aux côtés d’Anaïs Lacombe, cheffe de brigade qui voit en son fils le responsable d’un drame personnel, il tente de rouvrir un dossier classé trop vite et de faire éclater la vérité.

Avec : Pierre Arditi, Garance Thenault, Isabelle Candelier…

📍 France 3 Nouvelle-Aquitaine, Occitanie

Meurtres à Carcassonne

Devant la basilique Saint-Nazaire, le corps d’une femme est retrouvé. Sur les images, le meurtrier porte une cape marquée de la croix des Templiers.

Pour Angélique Demange, la policière contrainte de collaborer avec son ex-mari Raphaël, l’enquête prend vite une tournure explosive, jusqu’à les mener sur la piste du célèbre trésor de Rennes-le-Château…

Avec : Bruno Wolkowitch, Rebecca Hampton, Philippe Nahon…

📍 France 3 Provence–Alpes–Côte d’Azur, Auvergne–Rhône-Alpes, Corse

Meurtres à Porquerolles

Sur la plage sauvage de l’Alycastre, une artiste peintre respectée est retrouvée morte au pied de la falaise. L’affaire fait écho à la légende du dragon Lycastre, guardian mythique de la baie.

Arnaud Taillard, substitut du procureur et enfant du pays, se retrouve contraint de travailler avec Charlie Landowski, commandante fantasque tout juste arrivée de Seine-Saint-Denis. Un duo explosif pour une enquête hors du commun.

Avec : Charlie Bruneau, François Vincentelli, Nicole Calfan…

Une immersion locale comme jamais

Avec cette programmation unique, France 3 confirme son ambition : proposer une fiction proche des territoires, mettant en valeur leurs histoires, leurs cultures et leurs paysages. Une soirée où chaque région aura son propre polar, son propre meurtre… et sa propre façon de résoudre l’enquête.

📺 Rendez-vous ce soir sur votre antenne régionale de France 3

💻 Tous les épisodes seront ensuite disponibles sur france.tv