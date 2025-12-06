Et Miss France 2026 est… (résumé, replay et vidéo 6 décembre)



La magie a une nouvelle fois opéré ce soir sur la scène du Zénith de Dijon, où s’est déroulée l’élection de Miss France 2026, diffusée en direct sur TF1. À l’issue d’une soirée riche en émotions, en glamour et en moments forts, c’est Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, qui a été couronnée nouvelle reine de beauté nationale.











Âgée de 23 ans et diplômée en psychologie, Hinaupoko Devèze a conquis à la fois le jury et le public grâce à son charisme, sa douceur et la profondeur de son engagement. Très investie dans les questions de santé mentale, la jeune Tahitienne a fait de ce combat son cheval de bataille. Depuis toujours, elle souhaite accompagner, écouter et sensibiliser : pour elle, le bien-être mental est un pilier essentiel, tout aussi important que la santé physique.

« Je veux utiliser cette voix, ce titre, pour rappeler que prendre soin de son esprit est un acte de force et non de faiblesse », a-t-elle déclaré quelques instants après son couronnement, les larmes aux yeux.

Les 12 miss pré-sélectionnées

Après un premier passage remarqué, les 30 candidates ont été réduites à un Top 12 composé de : Miss Normandie, Miss Côte d’Azur, Miss Limousin, Miss Champagne-Ardenne, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Roussillon, Miss Guadeloupe, Miss Île-de-France, Miss Picardie, Miss Languedoc, Miss Tahiti, Miss Auvergne



Le top 5

Puis la compétition s’est resserrée avec les votes du public et du jury, qui ont désigné le top 5 de cette cérémonie d’élection : Miss Roussillon, Miss Guadeloupe, Miss Tahiti, Miss Normandie, et Miss Nouvelle-Calédonie.

Miss Tahiti couronnée Miss France 2026

Les téléspectateurs et le jury ont ensuite voté pour désigné Miss France 2026. Voici le classement final :

– 4e dauphine : Miss Roussillon

– 3e dauphine : Miss Guadeloupe

– 2e dauphine : Miss Normandie

– 1re dauphine : Miss Nouvelle-Calédonie

– et Miss France 2026 : Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze

Une nouvelle ambassadrice inspirante

Avec ce sacre, Hinaupoko Devèze devient la nouvelle ambassadrice de l’élégance française mais aussi de messages forts autour de la psychologie, de la prévention et de la déstigmatisation des troubles mentaux. Une cause qu’elle compte défendre lors de son année de règne à travers des interventions, des rencontres et des actions auprès du public.

Miss Tahiti confirme une fois encore qu’elle est l’une des délégations les plus performantes du concours, ajoutant un nouveau titre à son prestigieux palmarès.

Une année lumineuse s’ouvre pour la nouvelle Miss France, qui s’apprête à débuter une aventure exceptionnelle sous les projecteurs… mais surtout au service des autres.

Et si vous avez manqué cette cérémonie de Miss France 2026, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur TF1+.