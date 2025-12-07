Zone Interdite du 7 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 7 décembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Saumon et contrefaçon : enquête sur la face cachée de Noël ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







Zone Interdite du 7 décembre : « Saumon et contrefaçon : enquête sur la face cachée de Noël »

Noël, fête préférée des Français, est aussi la période où l’on dépense le plus : près de 500 € par ménage cette année. Mais derrière cette frénésie d’achats se cachent abus et arnaques. Pendant un an, nous avons enquêté sur l’envers du décor des fêtes, des produits du réveillon aux cadeaux.

Star incontournable du repas, le saumon fumé est en grande majorité importé. Notre enquête, de Cherbourg à l’étranger, révèle des élevages parfois surpeuplés, traités aux antibiotiques et aux parcours étonnamment longs, soulevant des questions pour la santé.



Un Français sur deux offrira des vêtements ou des chaussures de marque. Les plateformes de seconde main attirent, mais exposent aussi aux contrefaçons. À Rennes et jusqu’en Turquie, nous avons suivi la piste d’un marché parallèle désormais industriel.

Enfin, à Yiwu, en Chine, capitale mondiale des jouets, des ateliers tournent à plein régime… et côtoient la contrefaçon. Des copies à bas coût, souvent risquées, inondent notamment les produits de marques françaises comme Vilac.