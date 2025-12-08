EXCLU Les 12 Coups de Midi : Cyprien va découvrir l’étoile mystérieuse cette semaine !



Publicité





Les téléspectateurs des « 12 coups de midi » retiennent leur souffle : l’étoile mystérieuse actuellement en jeu pourrait bien être dévoilée plus tôt que prévu. Et selon les informations exclusives recueillies par Stars-Actu, c’est Cyprien, le Maître de Midi en titre, qui s’apprête à la décrocher… avant même que toutes les cases ne soient révélées !











Publicité





Une découverte express en vue ?

D’après nos sources, Cyprien aurait déjà identifié la personnalité cachée derrière l’étoile – et pourrait annoncer son nom dans les tous prochains jours, probablement avant la fin de la semaine. Une performance impressionnante, d’autant qu’il reste encore beaucoup de cases à dévoiler.

Cyprien, qui enchaîne les victoires et compte déjà plus de 350000 euros de gains, a montré une grande finesse d’analyse et une capacité étonnante à repérer les détails. Les indices semblent désormais suffisamment nombreux pour qu’il tente sa chance.

Si cette découverte se confirme, Cyprien rejoindra le cercle très restreint des Maîtres de Midi capables de trouver une étoile mystérieuse sans l’avoir intégralement dévoilée. Un exploit particulièrement apprécié des fans de l’émission.



Publicité





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Selon nos analyses, tout porte à croire que la personnalité dissimulée derrière l’étoile est Grace Kelly, l’icône hollywoodienne devenue princesse de Monaco.

Nous avons déjà décrypté les indices marquants :

🔹 Monte-Carlo en fond : un décor faisant immédiatement penser à la Principauté de Monaco, rappelant le statut princier de Grace Kelly.

🐈‍⬛ Le chat noir : clin d’œil au film « La Main au collet » d’Alfred Hitchcock, dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et dans lequel Grace Kelly a joué un des rôles principaux.

🦢 Le cygne : référence au film « Le Cygne » (The Swan, 1956), l’un des derniers longs-métrages de Grace Kelly avant qu’elle ne quitte le cinéma pour Monaco.

Stars-Actu suivra bien sûr de très près les prochains épisodes. Suspense maximum : Cyprien va-t-il réellement décrocher l’étoile cette semaine ? La réponse ne devrait plus tarder !