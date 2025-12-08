Demain Nous Appartient du 8 décembre : Karim suit Arthur, Bart a une idée pour sauver le Spoon (résumé + vidéo épisode 2090 en avance)



Demain nous appartient du 8 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2090 de DNA – Karim n'est pas pris au sérieux par ses collègues au sujet d'Arthur dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, il va décider de le suivre et fait une découverte… Quant à Bart, il a une surprenante idée pour sauver le Spoon.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 8 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2090

Karim passe du temps avec Nina, qui apprécie le nouveau compagnon de sa mère, tandis que lui continue de se méfier d’Arthur. À l’hôtel, Arthur et Lou se réveillent ensemble ; il pense que Karim l’aime encore, ce qu’elle nie. Au commissariat, Aurore informe Karim que Joyce aurait été vue en Italie : l’enquête leur échappe. Il regrette de ne pas avoir pu la coincer, persuadé qu’Arthur est impliqué, ce qu’Aurore juge excessif.

Plus tard, Karim suit Arthur jusqu’à un bateau, qu’il fouille sans rien trouver. Sans qu’il le sache, Joyce s’échappe sur un autre bateau avec un complice !



Au Spoon, Mélody confie à Audrey que sa relation avec Georges reste tendue. Georges, de son côté, avoue à Victoire qu’il se sent trahi et il demande finalement une pause à Mélody. Pendant ce temps aux Halles, Christelle, de retour au travail, se sent étouffée par Sylvain qui la surveille constamment. Elle demande à Bruno de l’occuper…

Au Spoon, Audrey s’inquiète pour son emploi, Bart promet de la protéger. Roxane lui envoie un article pouvant l’aider. Charles présente son projet pour le Spoon, que sa mère rejette. Il annonce aussi vouloir remplacer Audrey et Mona par du personnel plus jeune. Mais plus tard, Bart confronte Philippine : il dénonce son association secrète avec Brunet et lui propose plutôt un partenariat avec lui, plus fiable. Elle y réfléchit sérieusement.

VIDÉO Demain nous appartient du 8 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.