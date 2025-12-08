Tout le monde veut prendre sa place : Vincent impressionne malgré la concurrence (8 décembre 2025)



Vincent a signé un 14ème carton plein en finale ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il n’a encore fait que des cashs et remporté 30 points alors que la finale était relevée, son adversaire du jour ayant fait 21 points.











Vincent reste donc dans le fauteuil de Champion, il totalise 104.400 euros de gains en 84 victoires. Arrivera-t-il à atteindre le cap des 90 victoires sans avoir essuyé la moindre défaite ? On peut dire que c’est bien parti pour !

Tout le monde veut prendre sa place du 8 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 8 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv