« Gremlins » : le film cet après-midi sur TF1 (29 décembre 2025)

Le film « Gremlins » est en mode rediffusion ce lundi après-midi sur TF1.





A suivre dès 14h05 sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







« Gremlins » : l’histoire

Inventeur prolifique d’appareils ménagers plus ou moins défectueux, Rand Peltzer offre à son grand fils Billy un mogwaï, une curieuse petite créature achetée chez un vieil antiquaire chinois de Chinatown. Les consignes pour en prendre soin sont strictes : ne jamais l’exposer à la lumière, éviter tout contact avec l’eau et, surtout, ne pas le nourrir après minuit. Nommé Gizmo par Billy, le mogwaï est accidentellement aspergé d’eau et se multiplie aussitôt, donnant naissance à cinq nouvelles créatures. Après avoir bravé l’interdit de la nourriture nocturne, celles-ci engendrent à leur tour des êtres bien plus inquiétants : les Gremlins, sombres et terrifiants.



Avec : Zach Galligan (Billy Peltzer), Phoebe Cates (Kate), Hoyt Axton (Randall Peltzer), Polly Holliday (Ruby)

Notez qu’il sera suivi à 15h35 de la rediffusion « Gremlins 2 : la nouvelle génération ».

« Gremlins 2 : la nouvelle génération » : l’histoire et le casting

Billy Peltzer et Kate Beringer ont quitté la tranquille Kingston Falls, théâtre quelques années plus tôt de la toute première invasion des Gremlins. Désormais installés à Manhattan, Billy exerce le métier de dessinateur tandis que Kate travaille comme hôtesse d’accueil dans la tour du milliardaire Daniel Clamp. Cet immense complexe abrite un centre commercial, des restaurants, des plateaux de télévision ainsi qu’un laboratoire de génétique dirigé par l’inquiétant docteur Catheter. Non loin de là, dans le quartier chinois, le vieux Mr Wing vit toujours aux côtés de Gizmo, le Mogwaï…

Avec : Phoebe Cates (Kate Beringer), John Glover (Daniel Clamp), Robert Prosky (Grand-père Fred), Christopher Lee (Le docteur Catheter)