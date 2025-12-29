Ici Tout Commence spoiler : Billie au plus mal, elle découvre... (vidéo épisode du 31 décembre)



Ici tout commence spoiler – Le début d’année s’annonce compliqué pour Billie dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, ça va être le procès de Romain Valdine et avec Anaïs, elles ont découverts que de grands de noms de la cuisine allaient témoigner en sa faveur !











Billie se sent mal, elle sait qu’ils vont devoir travailler leur défense pendant tout le week-end… Et elle appréhende de se retrouver face à lui et ces témoins qu’elle devra recroiser durant sa carrière. Tom tente de détendre l’atmosphère. Il a un plan en 5 étapes pour la détendre.

Mais Billie n’a pas envie de l’écouter, elle hésite encore entre rester seule et sortir se changer les idées. Tom propose une grosse soirée ! Mais Billie a prévu un truc avec Ferdinand. Anaïs insiste pour qu’elle le décommande.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1340 du 31 décembre 2025 : Bianca se drogue

