Star Academy du 25 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 25 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Une journée qui commence alors que les élèves sont encore au lit : leurs proches arrivent au château !











Les académiciens sont sous le choc, un grand moment d’émotion pour tout le monde. Les élèves savourent ces moments avec leurs famille, entre petit déjeuner, confidences, et déjeuner de Noël tous ensemble.

Place aussi à la visite du château et des salles annexes. Dans la salle de danse, les élèves refont leur hymne avec leurs proches !

Au moment du départ, les larmes coulent.



Michaël Goldman débarque ensuite pour annoncer l’immunisé, qui a gagné les évaluations : c’est Léa ! Elle sera intouchable sur le prime et elle va faire sa carte blanche ! Elle est aussi assurée de passer la fin d’année au château. Michaël salue sa danse, qui a fait la différence. Victor est une nouvelle fois 2ème et il le félicite.

Victor avoue être un peu déçu mais il promet d’assurer sur les évaluations du prime : il vise le top 3 et la victoire !

Léa retrouve Fanny pour travailler sa carte blanche sur « Show Me How You Burlesque » de Christina Aguilera. Et Lucie prend d’autres élèves pour répéter les évaluations de samedi soir.

Le soir, les académiciens se font beaux pour le réveillon de Noël. Ils font ensuite une séance photos ! Et ils passent à table, un délicieux repas les attend.

Ouverture ensuite des cadeaux du Secret Santa. Un tablier de cuisine avec des abdos pour Théo, une peluche de chien pour Ambre, un kit de scrapbooking pour Bastiaan, un tee-shirt pour Mélissa, un téléphone pour enfant pour Victor, etc. Ils sont tous supers contents !

Quand tout le monde est couché, Papy arrive déguisé en Père-Noël et dépose les cadeaux sous le sapin !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.