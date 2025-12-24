Star Academy : qui sera immunisé ce soir ? Quand les nominations auront-elles lieu ? (extrait vidéo du 24 décembre 2025)



Star Academy annonce des nominations de la semaine 10 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves l’élève qui sera immunisé cette semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !











En effet, il s’agit de la semaine des évaluations. Les académiciens ont passé des évaluations hier matin au château, qu’ils ont noté eux-mêmes ! A l’issue des ses évaluations, les profs ont récupéré les notes données par les élèves et établis un classement. Celui ou celle qui est arrivé en tête sera immunisé et donc intouchable sur le prime de samedi soir.

On a vu les évaluations mardi matin et on pense que l’immunité devrait se jouer entre Sarah, Léa, Mélissa, et Victor. Aura-t-on une surprise ? On aura la réponse ce soir vers 18h30 sur TF1 !

Rappelons que pour les nominations, il faudra attendre samedi soir pendant le prime. Les 8 académiciens passeront leurs évaluations en direct pendant le prime et les profs les noteront. A l’issue de leurs passages, on aura le top 3 qui s’affrontera sur une battle et les 3 moins bons qui seront nominés et soumis aux votes du public.



EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 24 décembre

Découvrez en avant-première l’évaluation de Mélissa.