Star Academy du 3 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 3 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











La journée débute avec un cours surprise dans la salle de danse : Christophe Licata et Mayane sont là pour un cours de salsa ! Tout le monde est ravi de les rencontrer et passer ce moment avec eux.

Après la danse, place aux répétitions du Musicale du prime avec Marlène et Papy. Ils vont avoir 20 minutes de musical pendant le prime et il va falloir connaitre les paroles par coeur !

Jeanne fait une crise de jalousie à Léo, un peu trop proche de Léa à son goût…



Michaël arrive pour la redoutée annonce des nommés de la semaine. Il leur précise que le prime de vendredi est le dernier avant celui de la tournée ! Surprise, les élèves ne vont plus voter, c’est le public qui va sauver deux d’entre eux. Et les nominés sont Lily, Mélissa et Jeanne. Mélissa s’y attendait mais Jeanne et Lily sont sous le choc et en larmes. Michaël précise que Sarah est passée tout près de la nomination cette semaine.

Lucie et Fanny arrivent pour annoncer la répartition des chansons du prime. Florent Pagny chantera avec Sarah, Kendji avec Léo et Théo, Amir avec Léa, et Selah Sue avec Ambre. Il n’y aura pas d’auto-portrait cette semaine, le tableau chanté / dansé est attribué à Sarah. (tout le programme du prime ici).

Les non nommés rejoignent Papy et Marlène pour l’attribution des rôles du musical. Ils testent les élèves sur plusieurs rôles et plus tard, ils annoncent la distribution. Les deux rôles principaux vont à Anouk et Bastiaan.

Pendant ce temps là, les nommés répètent leurs chansons pour le prime. Lily va défendre sa place sur « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel.

Ouverture de la seconde case du calendrier de l’avent : ils récupèrent les calendriers avec les chocolats !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 décembre

Et si vous avez manqué l'émission de ce soir, sachez qu'elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.