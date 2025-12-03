Quotidien du 3 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 3 décembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 3 décembre 2025

📘 Clément Viktorovitch — « Logocratie », Éd. Seuil

🤝 Arnaud Gallais — Co-fondateur de l’association Mouv’Enfants



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 3 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.