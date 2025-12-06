Les 12 coups de midi du 6 décembre : The Voice fait chuter Cyprien, nouvel indice sur l’étoile



Les 12 coups de midi du 6 décembre 2025, 79ème victoire de Cyprien – Cyprien s’est qualifié pour une 80ème participation ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il s’est trompé sur l’une des questions du Coup de Maître sur le dernier gagnant de The Voice et a remporté 1000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 6 décembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Le Maître de Midi fait donc monter sa cagnotte au total de 353.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est entrain d’apparaitre : un chapeau. Il s’ajoute aux précédents indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, et un cygne.

Avec ce nouvel indice, chez Stars-Actu, on est convaincu qu’il s’agit bien de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.



Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+