« Joyeux Noël, Docteur Williams ! » : votre téléfilm de Noël ce 2 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Joyeux Noël, Docteur Williams ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 2 décembre 2025 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Joyeux Noël, Docteur Williams ! ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Joyeux Noël, Docteur Williams ! » : l’histoire, le casting (inédit)

Hannah, médecin urgentiste fraîchement arrivée à Philadelphie, ressent la solitude à l’approche de Noël, loin de ses proches. C’est alors qu’elle rencontre Wes, un infirmier secouriste profondément investi dans son travail, qui se donne pour mission de lui faire découvrir les charmes de la ville et d’apaiser son mal du pays. Au fil des gardes de nuit, des interventions d’urgence et sous l’œil bienveillant de leurs collègues, la magie de Noël finit par rapprocher Hannah et Wes.

Avec : Sara Canning (Hannah), Ser’ Darius Blain (Wes), Erik Athavale (Sanjay), Reena Jolly (Danielle)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « En route pour Noël ».

« En route pour Noël » : l’histoire et le casting

Après l’annulation de leur vol, neuf inconnus en route pour Denver à l’occasion de Noël décident de louer un van et de poursuivre le trajet ensemble. Malgré leurs personnalités et leurs histoires très différentes, ils vont apprendre à se découvrir, tisser des liens inattendus et vivre une aventure qui transformera leur vie pour toujours.

Avec : Sara Canning (Dana), Warren Christie (Clay), Princess Davis (Maya), Kiefer O’Reilly (Ben Napier)