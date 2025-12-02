

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 décembre 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 décembre 2025 à 13h55 « Enfants, ils ont couvert les infidélités de leurs parents »

Ce mardi dans « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert donne la parole à des adultes qui, enfants, ont été les témoins silencieux des infidélités de leurs parents. Comment ont-ils vécu ce secret trop lourd pour leur âge ? Quelles traces ces mensonges ont-ils laissées dans leur vie d’adulte ? Des témoignages bouleversants et sincères pour mieux comprendre les conséquences de ces non-dits familiaux.

Et à 15h : « 50 ans de mal-être… et enfin le premier jour de leur vie ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille ce mardi deux invitées au parcours bouleversant, venues livrer un témoignage puissant : celui d’une révélation tardive mais déterminante, la découverte et l’affirmation de leur véritable identité. Vanessa, née Didier, a attendu l’âge de 50 ans pour oser être elle-même, après une vie entière passée à cacher une vérité ressentie depuis l’enfance. Patricia, longtemps connue sous le prénom de Patrick, a quant à elle attendu 57 ans avant de mettre fin à un mal-être profond et persistant pour enfin devenir la femme qu’elle a toujours été. À travers leurs histoires de résilience et de renaissance, ces deux femmes illustrent la force du courage et la quête essentielle de liberté, peu importe l’âge auquel on choisit de se révéler.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.