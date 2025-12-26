« Le Comte de Monte-Cristo » : lancement de la nouvelle série ce soir sur France 2 (26 décembre 2025)



« Le Comte de Monte-Cristo » au programme TV du vendredi 26 décembre 2025 – Ce vendredi soir, France 2 diffuse la série inédite « Le Comte de Monte-Cristo » avec Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Le Comte de Monte-Cristo » – le synopsis

Accusé à tort de trahison, le jeune marin Edmond Dantès est jeté en prison sans jugement au château d’If, lugubre forteresse au large de Marseille. Après de longues années de détention, il parvient à s’évader et, sous le nom du Comte de Monte-Cristo, entreprend de se venger de ceux qui ont causé sa chute.

Votre épisode du 26 décembre 2025

Episode 1 : Tout juste auréolé de son succès à la tête d’un navire et apprécié de son armateur, Edmond Dantès s’apprête à unir sa destinée à celle de sa bien-aimée Mercédès. Mais la jalousie de Fernand et de Danglars les conduit à ourdir une machination contre lui. Bien qu’innocent, Edmond est arrêté le jour de sa fête prénuptiale et, victime des intrigues du procureur Villefort, se retrouve injustement enfermé au château d’If, une prison réputée inviolable.



Episode 2 : Edmond est incapable de comprendre les raisons de son arrestation : ni procès, ni condamnation, seulement le silence. Tandis qu’il proclame son innocence, Morrel et Mercédès nourrissent encore l’espoir de le revoir un jour. De leur côté, ils sont abusés par Villefort, qui leur fait croire qu’Edmond s’est donné la mort… Dix années s’écoulent. Brisé par l’enfermement, Edmond perçoit un soir des bruits derrière le mur de sa cellule : il rencontre l’abbé Faria, un prisonnier politique érudit qui creuse patiemment une voie de sortie depuis longtemps. À son contact, Edmond renaît à l’espoir. L’abbé l’instruit, partage son savoir et lui révèle l’existence du trésor des Spada, dissimulé sur l’île de Monte-Cristo. À la mort de Faria, Edmond prend sa place dans le sac mortuaire et se laisse précipiter à la mer. Il parvient à s’évader en rejoignant la côte à la nage : enfin libre, il est désormais prêt à se reconstruire… et à assouvir sa vengeance.

Episode 3 : De retour à Marseille sous les traits d’un modeste paysan, Edmond apprend que sa fiancée Mercédès a épousé Fernand, que son père est décédé et qu’il est officiellement porté disparu depuis quinze ans. Après avoir sauvé Jacopo, un contrebandier toscan, il met enfin la main sur le fabuleux trésor de l’île de Monte-Cristo, qui le rend immensément riche. Désormais métamorphosé en comte de Monte-Cristo, Edmond se prépare à faire payer leur trahison à ceux qui ont brisé sa vie : Danglars et Fernand.

Episode 4 : Cinq ans après être réapparu sous l’identité du comte de Monte-Cristo, Edmond tisse patiemment sa toile en manipulant les enfants et héritiers de ses ennemis afin de s’introduire dans leur entourage. À Rome, il s’attire la confiance d’Albert de Morcerf en mettant en scène son prétendu sauvetage, puis, à Paris, il se présente à Mercédès, Danglars et Villefort sous les traits d’un comte aussi fortuné qu’influent. Lors d’un dîner organisé dans sa propriété d’Auteuil, Edmond met au jour le crime abominable de Villefort — l’infanticide — tandis que la sage-femme révèle que la mère de l’enfant n’est autre qu’Hermine, l’épouse de Danglars. Ces révélations font éclater de lourds secrets et marquent le véritable point de départ de sa vengeance.

Le casting

Avec Sam Claflin (Edmond Dantès), Jeremy Irons (Abbé Faria), Ana Girardot, (Mercedes), Mikkel Boe Folsgaard (Gérard Villefort), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydee), Michele Riondino (Jacopo), Lino Guanciale (Vampa/Devil), Gabriella Pession (Hermine Danglars), Nicolas Maupas (Albert)…