La France a un incroyable talent fête ses 20 ans ce soir sur M6 (23 décembre)

Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour une spéciale 20 ans de La France a un incroyable talent. Aux côtés d’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et de candidats emblématiques, c’est une première soirée d’anniversaire qui vous attend ce soir.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 23 décembre 2025 – présentation de la spéciale 20 ans

La France a un incroyable talent célèbre ses 20 ans en réunissant celles et ceux qui ont marqué l’histoire de l’émission.

Depuis deux décennies, la scène du programme a vu défiler des talents en devenir, des ovnis artistiques, des performances folles, des moments de grâce, d’émotion, de rires… et des numéros devenus inoubliables. Pour cet anniversaire exceptionnel, le public retrouvera des talents emblématiques, des performances inédites et des retrouvailles spectaculaires, le tout placé sous le signe de la magie.



Aux côtés du jury devenu culte et de Karine Le Marchand en maîtresse de cérémonie, Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy se livreront sans filtre, rouvriront les dossiers… et monteront eux aussi sur scène.

Depuis 20 ans, La France a un incroyable talent transforme des destins, crée des souvenirs et continue de surprendre en offrant des moments que personne n’avait imaginés.

