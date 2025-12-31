« La Grande Soirée du 31 de Paris » : les invités ce soir en direct sur France 2 (31 décembre 2025)



« La Grande Soirée du 31 à Paris » au programme TV du mercredi 31 décembre 2025 – Ce soir à la télé, c’est « La Grande Soirée du 31 à Paris » en direct sur France 2. Pour clore l’année 2025 en beauté, France Télévisions avec la Ville de Paris, offrira à son public une soirée de réveillon populaire et festive présentée par Stéphane Bern, accompagné de Laury Thilleman.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi bien sûr en streaming vidéo et replay sur France.TV







« La Grande Soirée du 31 à Paris » : le programme et les invités

France Télévisions s’unit à la Ville de Paris pour célébrer le passage à la nouvelle année et proposer aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle, magique et fédératrice, en plein cœur de la capitale, afin de refermer 2025 en apothéose.

Pour l’occasion, des tableaux inédits ont été conçus pour émerveiller le public.



La scène musicale française sera à l’honneur avec la présence d’artistes incontournables tels que Keen’V, Amir, Gilbert Montagné, Pascal Obispo, Bénabar, Zaz, Magic System, Soolking, Stars 80, Chico & les Gypsies, Amel Bent, Chantal Goya, Salvatore Adamo, Totalement 80, et bien d’autres encore. Une programmation riche et intergénérationnelle, pensée pour une fête populaire, chaleureuse et festive.

Les grandes comédies musicales emblématiques seront également célébrées, du Roi Lion aux Misérables, en passant par Les Demoiselles de Rochefort et Black Legends.

Le spectacle promet aussi des séquences grandioses, avec les danseuses et danseurs du Moulin Rouge et du Paradis Latin, fidèles au rendez-vous, ainsi qu’un numéro inédit proposé par les Folies Gruss.

Les artistes qui ont marqué l’année 2025 seront eux aussi réunis : Marine, Miki, Claudio Capéo, Luiza & Bleu Soleil, Jeck & Carla, Jungeli & Lénie, Linh ou encore Nicky Doll viendront revisiter leurs succès et partager des moments forts avec le public.

La soirée rendra également hommage à la chanson française à travers trois spectacles musicaux dédiés : Génération Céline, Héritage Goldman et Légende Balavoine, célébrant des voix emblématiques et intemporelles.

À l’issue du show, les téléspectateurs assisteront en direct à un mapping spectaculaire sur l’Arc de Triomphe, spécialement imaginé pour l’événement, avant un feu d’artifice grandiose offert par la Ville de Paris pour accompagner l’entrée dans la nouvelle année. Ce mapping, porté par une création musicale signée Ena-Eno et André Manoukian, mettra en lumière le Paris des arts et des idées, avec un clin d’œil au 70ᵉ anniversaire du jumelage entre Paris et Rome. Une ode à une capitale créative et vibrante, menant jusqu’au décompte de minuit, symbole d’un nouveau départ.

Avec cette grande soirée musicale, éclectique et fédératrice, France Télévisions propose un rendez-vous rare et prestigieux, réaffirmant son engagement en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine culturel, pour permettre à chacun de vivre, depuis chez soi, la magie des fêtes de fin d’année.

Véritable événement au rayonnement international, le spectacle de la Ville de Paris fera de cette « Grande Soirée du 31 » un moment unique, rassemblant une nouvelle fois les Français pour célébrer ensemble l’arrivée de la nouvelle année.