Star Academy du 17 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 17 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens. La journée débute avec un cours spécial de sport : du vélo d’appart !











Les académiciens s’inquiètent des résultats des évaluations et du choix des duels. Ils retrouvent ensuite Michaël au théâtre pour le bilan des évaluations. Il annonce que c’est Anouk qui a fini première des évaluations, elle est donc immunisée !

On découvre le classement en partant par la fin : Théo dernier, Jeanne 8ème, Léa 7ème, Sarah 6ème, Mélissa 5ème, Ambre 4ème, Bastiaan 3ème, Victor 2ème et Anouk 1ère.

Les élèves forment ensuite les duels : Victor choisit Théo, Bastiaan choisit Léa, Ambre choisit Jeanne, et Mélissa est donc face à Sarah.



Certains accusent le coup, comme Théo qui est abattu d’être dernier et dit ne plus avoir la force de se battre… Anouk tente de le remotiver.

Place au cours de danse avec Jonathan. Il leur apprend une chorégraphie pour les face à face du prime de samedi soir.

Fanny et Lucie arrivent pour le programme du prime. Chaque binôme s’affrontera sur une chanson, puis avec un artiste. Il y aura Craig David sur le prime, il chantera avec Sarah et Mélissa. Santa sera là aussi, elle chantera « Vivre pour le meilleur » avec Léa et Bastiaan. Léman chantera « Les étoiles » avec Victor et Théo. Et Louane chantera avec Mélissa et Sarah. Les duels s’affronteront tous sur « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain. Anouk aura un tableau carte blanche, Jonathan va lui faire choisir parmi 3 chansons. Pour l’ouverture du prime, ils feront un conte de Noël. Il y aura aussi plus tard un medley de Noël.

Place ensuite aux répétitions. De son côté, Anouk appelle sa maman, qui la félicite.

Ambre vit mal sa nomination, elle craque et pleure face à Mélissa. Elle la rebooste et lui assure qu’elle n’a pas à s’inquiéter. Ambre appelle ensuite sa maman, qui la rassure. Elle lui explique que c’est une étape vers l’objectif final.

Il est l’heure d’ouvrir le calendrier de l’avent. Ils découvrent des pulls de Noël et sont ravis ! Et pour détendre l’atmosphère, Mélissa lance de la musique et encourage tout le monde à danser.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.