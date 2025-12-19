Un Si Grand Soleil Spoiler : David sous le choc, Hélène lui demande de... (épisode du 23 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1820 du 23 décembre 2025 – Hélène va être hospitalisée d’urgence après avoir été poignardée en prison dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Et elle va être totalement terrifiée à l’idée de retourner en prison, persuadée que sa co-détenue arrivera à la tuer.











Florent explique à Hélène, désormais hors de danger à l’hôpital, qu’il a demandé son placement à l’isolement à son retour en prison. Mais Hélène reste convaincue que si Zoé et son complice veulent la tuer, ils y arriveront !

La police prend l’affaire au sérieux, Alex et la nouvelle, Aude, vont en prison et interroge Zoé, qui assure s’entendre bien avec Hélène… Le gardien, complice, est présent et écoute…

Plus tard, à l’hôpital, Hélène confie à David ses angoisses… Elle lui demande alors de l’aider à s’évader à l’hôpital, avant son transfert ! David va-t-il accepter d’être le complice de son évasion ?



