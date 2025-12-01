Star Academy du 1er décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 1er décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du Débrief de Marlène avec le tableau chanté / dansé de Théo P.











Publicité





Marlène l’a senti très à l’aise et elle était au spectacle, elle a adoré. Pour le duo de Linh et Léa, elle n’est pas tout à fait satisfaite d’elle mais Marlène la félicite.

Pour le duo de Mélissa et Superbus, Marlène compare à la prestation avec Miki le prime précédent. Elle pense qu’elle est revenue à la Mélissa « petite fille ». Elle lui conseille d’oser plus.

On enchaine avec l’auto-portrait d’Anouk. Marlène a adoré le moment et la félicite. Pareil pour Sarah et le duo avec Gims.



Publicité





Pour le duo de Victor avec Tina Arena, il est très ému. Elle trouve qu’il a merveilleusement bien chanté.

Courrier dans la boite aux lettres d’Anouk ! C’est elle qui va chanter avec Ed Sheeran lundi soir au Zénith et il lui a écrit une lettre pour lui annoncer !

Michaël arrive pour l’annonce des évaluations, qui auront lieu dès le lendemain matin. Il s’agit de la semaine sur le thème des comédies musicales. Ils vont devoir interpréter une chanson aux choix en mode comédie musicale, avec la possibilité de faire un texte d’intro et une mise en scène.

Les académiciens se mettent directement à répéter les évaluations.

Fanny et Lucie arrivent pour l’annonce des invités du prime : Florent Pagny, Kendji Girac, Amir et Selah Sue (programme complet ici).

Pendant les prises de tonalités, les élèves sont stressées pour les évaluations. Tout le monde répète jusque tard dans la nuit !

On découvre en extrait de la quotidienne de demain que Michaël annonce que le prime de vendredi sera le dernier avant celui de la tournée ! L’immunisé de ce prime sera le premier qualifié pour la tournée.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 1er décembre : Bastiaan et Léa au top, Théo et Sarah se loupent, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.