L’Anneau : votre nouveau jeu avec Laurent Luyat ce soir sur France 2 (30 décembre 2025)

Ce mardi 30 décembre 2025, France 2 lance « L’Anneau », un jeu d’aventure inédit en haute montagne présenté par Laurent Luyat.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







À 2 500 mètres d’altitude, des candidats venus de toute la France se retrouvent face à un ennemi aussi mystérieux qu’implacable : L’Anneau.

Une aventure hors norme où, pour la première fois, le maître du jeu n’est pas humain. L’Anneau, un cercle d’énergie lumineux inspiré de l’univers du gaming, contrôle le temps, dicte les règles et met les nerfs des candidats à rude épreuve.



13 aventuriers relèvent le défi

Ils pensaient que la montagne serait leur plus grand obstacle… mais ils se trompaient. Dans le froid glacial et la neige du Mercantour, L’Anneau va les pousser jusqu’à leurs limites. Endurance, mental et détermination seront mis à l’épreuve lors de défis extrêmes. Coupés du confort, les candidats vivront en totale immersion dans la nature, au cœur de la montagne, dans un bivouac rudimentaire.

Entre entraide et stratégie, chacun devra jouer habilement pour remporter de la nourriture et le trésor de L’Anneau : de précieux cristaux dissimulés dans la nature. À la clé, un seul vainqueur pourra décrocher jusqu’à 100 000 euros. Mais attention : une règle absolue — ne jamais sortir de L’Anneau, sous peine d’élimination immédiate.

Épreuves, alliances, stratégies et trahisons rythmeront l’aventure. Qui parviendra à vaincre L’Anneau ? Qui réussira à se dépasser et à triompher de cette expérience inédite ?