« Madame Doubtfire » : le film culte ce soir sur TF1 (30 décembre 2025)

« Madame Doubtfire », c’est le film culte rediffusé ce mardi soir sur TF1. Un film réalisé par Chris Columbus avec Robin Williams, Sally Field, et Pierce Brosnan dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







« Madame Doubtfire » : histoire, synopsis

Daniel, comédien spécialisé dans le doublage de dessins animés, ne vit que pour ses trois jeunes enfants, auxquels il n’impose pourtant aucune discipline. Excédée par son manque de responsabilité, son épouse Miranda, décoratrice d’intérieur aussi talentueuse qu’ambitieuse, demande le divorce et obtient la garde des enfants. Sans emploi et contraint de quitter le domicile familial, Daniel comprend qu’il doit radicalement changer s’il veut continuer à voir ses enfants. Lorsqu’il découvre que Miranda recherche une gouvernante, il élabore un plan audacieux : aidé par son frère, maquilleur de cinéma, il se transforme en Madame Doubtfire, une gouvernante anglaise à poigne, sévère en apparence mais au cœur tendre. Tandis que Miranda se rapproche de Stu, un ancien compagnon, la jalousie de Daniel — sous les traits de Madame Doubtfire — ne tarde pas à se manifester.



Interprètes et personnages

Avec : Pierce Brosnan (Stu), Sally Field (Miranda Hillard), Robin Williams (Daniel Hillard / Madame Doubtfire), Harvey Fierstein (Frank)

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

Ce soir sur TF1 (re)découvrez « Madame Doubtfire » dès 21h10 sur TF1 et TF1+.