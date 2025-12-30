La France a un incroyable talent : suite et fin de la spéciale 20 ans ce soir sur M6 (30 décembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la seconde et dernière partie de la spéciale 20 ans de La France a un incroyable talent. Aux côtés d’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et de candidats emblématiques, c’est une première soirée d’anniversaire qui vous attend ce soir.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 30 décembre 2025 – présentation de la spéciale 20 ans

La France a un incroyable talent fête ses 20 ans en rassemblant celles et ceux qui ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du programme.

Depuis vingt ans, la scène a accueilli des artistes prometteurs, des propositions inattendues, des performances spectaculaires, des instants de grâce, d’émotion et de rire… ainsi que des numéros devenus mythiques. Pour cet anniversaire hors norme, les téléspectateurs retrouveront des talents emblématiques, des prestations inédites et des retrouvailles exceptionnelles, le tout placé sous le signe de l’émerveillement.



Aux côtés du jury désormais emblématique et de Karine Le Marchand en maîtresse de cérémonie, Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy se livreront sans détour, rouvriront les dossiers marquants… et monteront eux aussi sur scène.

Depuis deux décennies, La France a un incroyable talent révèle des parcours, forge des souvenirs et continue de surprendre en offrant des moments que personne n’aurait pu imaginer.

VIDÉO extrait