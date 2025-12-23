« Tom et Lola » du 23 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)



« Tom et Lola » au programme TV du mardi 23 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, 2 nouveaux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 23 décembre 2025

Épisode 9 : En rouge et noir

Au stade Mayol, Marius Larrinaga, idole du RCT, disparaît mystérieusement au moment du coup d’envoi. Peu après, son agent est découvert atrocement assassiné… et tous les éléments à charge pointent vers le joueur. Icône admirée ou fugitif dangereux ? Tom et Lola se lancent à sa poursuite dans les coulisses du stade, déchirés entre la nécessité de le protéger et la crainte de devoir l’interpeller. Lorsque Lola se retrouve enfermée avec lui, grièvement blessé, la tension atteint son comble : a-t-elle devant elle un homme injustement accusé… ou le meurtrier qu’ils traquent depuis le début ?

Épisode 10 : À bride abattue

Au haras des Faviers, un cheval blanc surgit affolé, la crinière maculée de sang : son maître, Esteban Gomez, a été retrouvé mort dans l’écurie. Rapidement, les soupçons se tournent vers Jenna, la meilleure amie de Morgane : témoin de ses brimades, introuvable depuis les faits, et dont l’empreinte a été relevée sur l’arme du crime. À mesure que le temps passe, les preuves semblent s’accabler. Mais où a-t-elle disparu ? Est-elle une adolescente terrorisée ou une coupable en cavale ? L’inquiétude grandit : et si celle que Lola considérait presque comme sa propre fille avait franchi le point de non-retour ?



Tom et Lola – rappel de la présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola doivent choisir : préserver leur couple avec Cynthia et Guillaume ou sauver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur refuge, pensé pour leur permettre d’être eux-mêmes, vacille sous la pression sociale qui ne comprend pas leur relation atypique.

Dans la saison 2, ils tentent de se conformer aux attentes en « normalisant » leurs histoires d’amour, mais cette quête de conformité tourne vite à la désillusion. Ils incarnent leur époque justement parce qu’ils refusent les étiquettes et redéfinissent sans cesse les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi adopter un statut qui les éloigne d’eux-mêmes ? Et depuis quand les relations hommes-femmes devraient-elles être sans ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit leur chassé-croisé : deux amis oscillant entre l’envie de se remettre en couple et celle de rester fidèles à leur liberté. Tom et Lola réussiront-ils à s’éloigner l’un de l’autre, ou devront-ils admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)