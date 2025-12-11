Le Meilleur Pâtissier du 11 décembre : la finale ce soir sur M6, qui sera le gagnant ?



Le Meilleur Pâtissier du 11 décembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 diffuse la grande finale de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». A l’issue de cette soirée et des adieux à Mercotte, on connaitra le nom du grand gagnant !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 11 décembre 2025, présentation de la finale

Place à la grande finale pour les trois derniers pâtissiers en compétition — Margot, Sébastien et Victoria — et dernière soirée également pour Mercotte, qui fait ses adieux définitifs au Meilleur Pâtissier ! Une édition exceptionnelle, rythmée par la créativité, les défis techniques et une bonne dose d’émotion. Au terme de cette ultime soirée, un seul finaliste pourra brandir le mythique trophée du Meilleur Pâtissier.

Épreuve du classique revisité : un saint-honoré divin



Les finalistes affrontent un monument de la pâtisserie française : le saint-honoré. Feuilletage croustillant, choux caramélisés, crème aérienne parfaitement pochée… Ce dessert emblématique requiert précision et raffinement. À chacun de le réinventer pour en faire une création spectaculaire !

Épreuve technique : la charlotte princière, digne d’une reine

Pour son ultime défi, Mercotte dévoile l’un des joyaux de son grimoire : la charlotte princière à l’ananas. Biscuits cuillère quadrillés, bavaroise à la vanille, cœur fruité, ananas en trompe-l’œil, feuilles en sucre… Chaque élément doit être exécuté avec une rigueur royale pour sublimer ce dessert né au XIXᵉ siècle en hommage à la reine Charlotte.

Épreuve créative : le grand bal sucré

Dernière ligne droite : les finalistes doivent concevoir leur plus somptueux gâteau de fête, une pièce maîtresse accompagnée d’une scénographie entièrement comestible. Pour juger cette épreuve hors norme, un invité d’exception : Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie et figure incontournable de la création sucrée contemporaine.

Le Meilleur Pâtissier du 11 décembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !